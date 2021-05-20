Армения грозит обострением: в Карабахе произошел новый инцидент

Сегодня, 20 мая, в приграничной части Гегаркуникской области Армении произошел новый инцидент с участием азербайджанских военнослужащих, которые пересекли территорию соседнего государства.

Об этом говорится на официальном сайте армянской армии.

Сообщается, что около 15:00 азербайджанцы открыли огонь: произвели несколько десятков выстрелов, предположительно, в воздух. Вслед за этой атакой армянские подразделения также открыли предупредительный огонь.

Впрочем, оказалось, что азербайджанцы открыли огонь случайно, после чего даже перезвонили армянскому командиру по телефону и извинились. Но в армии Армении говорят, что если подобное повторится, то они расценят это как умышленную попытку перейти к конфронтации и не будут сидеть сложа оружие.

После недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на ранее подписанное трехстороннее перемирие, ситуация продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.