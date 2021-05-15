Армения перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух: что сейчас происходит в Карабахе

После недавней эскалации конфликта в Нагорном Карабахе, несмотря на ранее подписанное трехстороннее перемирие, ситуация продолжает накаляться - Армения уже перекрыла въезды, а Азербайджан поднял авиацию в воздух.

Об этом сообщают местные представительства Sputnik.

Так, Азербайджан поднял в воздух боевые самолеты и турецкие беспилотники "Байрактары", которыми проводится воздушная разведка.

"Все в рамках учебных тренировок", - передает Sputnik Азербайджан.

В свою очередь, армянские военные установили блокпост на подъезде к поселку Новая Шоржа.

Подъезды к селам Верин Шоржа и Кут на армяно-азербайджанской границе заблокированы.

При этом МИД Армении обратилось к азербайджанским властям с призывом одуматься. В ведомстве надеются, что Азербайджан отойдет на исходные позиции. Армения решительно настроена и предпримет все меры для обеспечения своей территориальной целостности.

"МИД Армении надеется, что азербайджанская сторона услышит эти призывы и не пойдет на дальнейшее обострение ситуации", - говорится в заявлении.

Напомним, новый виток конфликта в Нагорном Карабахе случился после того, как в среду, 12 мая, военные Азербайджана продвинулись вглубь территории Армении у озера Сев лич в Сюникской области.

Как сообщал "Телеграф", активные боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились еще в ночь на 10 ноября 2020 года, когда между премьер-министром Армении Николом Пашиняном президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным было подписано соответствующее соглашение.