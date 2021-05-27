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В Нигерии затонула переполненная лодка, в ней находилось 200 человек

В Нигерии затонула переполненная лодка, в ней находилось 200 человек
Обновлено 07:19 Сегодня Телеграф Фото: facebook

26 мая на северо-западе Нигерии затонуло переполненное судно, на борту которого находились десятки пассажиров.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на главу района Нгаски Абдуллахи Бухаре Вара, а также Reuters со ссылкой на местные власти.

На борту были пассажиры из соседней страны Нигер, на данный момент более 140 людей числятся пропавшими без вести.

Как пояснил пресс-секретарь губернатора штата Кебби Яхая Сарки, деревянная лодка перевернулась возле города Вара, на берегу озера Кайндзи.

Один из выживших по имени Бухари Абубакар рассказал, что сейчас идет спасательная операция - удалось найти 22 выживших и одного погибшего. 

Точное количество пассажиров, находившихся на борту, неизвестно - по данным AFP, там было 160 пассажиров, по данным Reuters - 200.

Чиновники называют причиной аварии перегрузку. Лодка не предназначена для перевозки более 80 пассажиров. Судно загрузили мешками с песком, который добыли из золотого рудника, сказал чиновник.

Напомним, как писал "Телеграф", 26 мая рыболовецкое судно японцев столкнулось с российским кораблем "Амур". В результате ЧП погибли трое человек. 

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата Бильд-редактор, веб-дизайнер
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Нигерия, Нигер, Лодка.
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