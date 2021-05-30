Россияне подорвались на мине в ЦАР, есть погибшие и раненые

В Центральноафриканской республике (ЦАР) после взрыва неопознанного взрывного устройства погибли трое членов российской ЧВК.

Об этом сообщает RFI.

По данным представителя правительства ЦАР, устройство было установлено на обочине дороги между Берберати и Буаром, более чем в 400 км от столицы страны Банги. Оно взорвалось, когда рядом проезжала колонна военных грузовиков.

Кроме трех российских наемников также погибли двое сотрудников местной полиции. Также сообщается, что есть раненные.

Посольство России в ЦАР обратилось за информацией о гибели своих граждан и позже получило подтверждение.

В сети также появилась непроверенная информация, что бронеавтомобиль Урал "Чекан" наехал на французскую мину.

Больше о том, что российские наемники делают в ЦАР, читайте в материале "Телеграф": Фильм о "подвигах" наемников в Африке подтвердил связь ЧВК "Вагнера" с Кремлем.