Отголоски засухи? Россию и Узбекистан накрыло мощнейшими пылевыми бурями (видео)

В среду, 2 июня, в Узбекистане и Астраханской области (Россия) наблюдаются странные природные явления - мощный ураган и песчаная буря.

Об этом сообщают в местных Telegram-каналах.

Интересно, что песчаная буря в Астраханской области стала уже частой гостьей – ее местные жители наблюдают в этом регионе уже второй раз за последние несколько недель.

Люди стараются не шутить с разбушевавшейся стихией и даже ушли с улиц, машин на дорогах можно увидеть минимум.

А в Джизакской и Навоийской областях Узбекистана пронесся пылевой ураган, который сопровождался сильным порывистым ветром, который даже срывал крыши жилых домов.

Как сообщал "Телеграф", ранее корабль в Сингапуре попал в гущу водного смерча и прошел через него