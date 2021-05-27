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Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео

Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
19:24 Сегодня Телеграф

Корабль в Сингапуре попал в гущу водного смерча и прошел через него.

Необычное природное явление попало на видео.

В ролике видно, как на водной глади образовался смерч – столб из воды и мусора высотой в несколько десятков метров. Капитан корабля, оказавшегося неподалеку, принимает героическое решение – пройти сквозь смерч.

Климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине

На кадрах видно, как корабль медленно продвигается, попадая в самую середину смерча. Но, несмотря на таившуюся за этим опасность, судну удалось выйти целым.

Кадры сняты с борта корабля, оказавшегося неподалеку от этого зрелища.

Как сообщал "Телеграф", в Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными. На одном из домов сорвало крышу. В результате непогоды погиб один человек. Несколько человек получили травмы.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
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Сингапур, Видео, Корабли, Смерчи.
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