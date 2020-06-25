В Стамбуле пронесся смерч, очевидцы сняли впечатляющее видео

В Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.
В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, очевидцы сняли его на видео.
На одном из домов сорвало крышу. В результате непогоды погиб один человек. Несколько человек получили травмы.
Как сообщалось, в Ивано-Франковской области области 21 июня пронесся смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.
Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления.
Климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине и уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.