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В Стамбуле пронесся смерч, очевидцы сняли впечатляющее видео

В Стамбуле пронесся смерч, очевидцы сняли впечатляющее видео
Обновлено 13:31 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот
Турция также потерпает от сильных ливней, града и ураганов. После мощных дождей затопило улицы Стамбула, один человек погиб. В одном из районов образовался смерч.

В Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, очевидцы сняли его на видео.

На одном из домов сорвало крышу. В результате непогоды погиб один человек. Несколько человек получили травмы.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области области 21 июня пронесся смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.

Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления

Климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине и уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.

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Все по теме:

Турция, Дожди, Смерч, Стамбул.

Автор:

Телеграф
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