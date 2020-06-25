В Стамбуле пронесся смерч, очевидцы сняли впечатляющее видео

Турция также потерпает от сильных ливней, града и ураганов. После мощных дождей затопило улицы Стамбула, один человек погиб. В одном из районов образовался смерч.

В Стамбуле пронесся смерч, в результате сильных ливней и града ряд улиц оказались затопленными. Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

В районе Бююкчекмедже над поверхностью воды образовался смерч, очевидцы сняли его на видео.

На одном из домов сорвало крышу. В результате непогоды погиб один человек. Несколько человек получили травмы.

Как сообщалось, в Ивано-Франковской области области 21 июня пронесся смерч. Видео природного явления опубликовали очевидцы в соцсетях.

Жители Мелитопольского района Запорожской области 5 мая стали очевидцами смерча, редкого природного явления.

Климатолог рассказала об опасности смерчей в Украине и уточнила, что прогнозирование смерча возможно только на этапе его формирования в конкретной местности.