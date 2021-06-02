В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)

В Египте произошла авария с участием автобуса, полного туристов, в результате чего одна туристка, гражданка России погибла, еще 11 получили травмы.

Об этом сообщает местное издание Аlmasryalyoum.

ДТП случилось на трассе между Каиром и Хургадой. Так, микроавтобус с десятью туристами из РФ, в том числе тремя детьми, «срезался» с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны (расположен на расстоянии около 100 километров от Каира). В машине находились четверо египтян с водителем в том числе, который получил тяжелые травмы.

Двое граждан России от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести. На данный момент они находятся в больнице Суэца. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир".