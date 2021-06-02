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В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)
В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)

В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)

В Египте разбился автобус с российскими туристами: много пострадавших, есть жертвы (фото)
23:34 Ср, 2 Июнь 2021 Телеграф фото: Аlmasryalyoum

В Египте произошла авария с участием автобуса, полного туристов, в результате чего одна туристка, гражданка России  погибла, еще 11 получили травмы.

Об этом сообщает местное издание Аlmasryalyoum.

ДТП случилось на трассе между Каиром и Хургадой. Так, микроавтобус с десятью туристами из РФ, в том числе тремя детьми, «срезался» с легковым автомобилем в районе Айн-Сохны (расположен на расстоянии около 100 километров от Каира). В машине находились четверо египтян с водителем в том числе, который получил тяжелые травмы.

Авария с россиянами в Египте

Двое граждан России от медицинской помощи отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести. На данный момент они находятся в больнице Суэца. По предварительным данным, причиной аварии стало превышение скорости.

Как сообщал "Телеграф", ранее туристический автобус, в котором ехали украинцы, попал в ДТП на трассе "Шарм эль-Шейх – Каир".

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 171

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Египет, Туристы, ДТП, Россияне, Автобусы, Фото.
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