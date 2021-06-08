В ЮАР женщина родила сразу 10 детей

В городе Гаутенг (ЮАР) 37-летняя женщина родила сразу 10 детей. Она стала рекордсменкой и вошла в Книгу рекордов Гиннеса, побив предыдущий рекорд.

Об этом пишет PretoriaNews.

Госиаме Тамара Ситхоле родила десятерых детей на 29-й неделе беременности. Сначала УЗИ показало, что у нее будет шесть детей, затем восемь. В итоге родились семь мальчиков и три девочки.

Отцом новорожденных является безработный Тебохо Цотеци. По его словам, он очень рад появлению такого количества детей сразу.

"Я почувствовал себя одним из избранных детей Бога, получив такое благословение, когда многим людям нужны дети", - сказал он.

Без кесарева сечения во время родов не обошлось. Врачи рассказали, что такие роды могут быть результатом лечения бесплодия с несколькими оплодотворенными эмбрионами, вставленными в матку. Сами супруги отметили, что женщина забеременела естественным образом.

Как ранее сообщал "Телеграф", предыдущей рекордсменкой в этой "весовой категории" была 25-летняя женщина из Мали, родившая в Марокко сразу девять детей.