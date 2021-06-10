В Перу на горной дороге в Андах автобус упал в пропасть: есть погибшие и пострадавшие (видео)

На севере Перу на горной дороге в Андах пассажирский автобус упал в пропасть. В результате ЧП погибли не менее 17 человек, а 7 получили травмы.

Об этом 9 июня сообщил региональный чиновник.

ДТП произошло 8 июня днем, в районе Балкон-дель-Дьябло, на крутом маршруте длиной 155 км, между Уамачуко и Патас, в высокогорье Анд в регионе Ла-Либертад (500 км к северу от Лимы).

По словам регионального менеджера "Transportes de la Libertad" Эдит Чуко, автобус упал с 200-метровой высоты.

На данный момент на месте инцидента работает полиция. Тела погибших поднимают из пропасти. Восемь из погибших являются женщинами.

Район аварии находится в 12 часах езды от прибрежного города Трухильо, столицы Ла-Либертада.

Было установлено, что автобус покинул Трухильо с более чем 30 пассажирами и ехал в район Чиллия, расположенном в 100 км к югу от Патаза.

Видео с места событий:

Напомним, что 6 июня в канадской провинции Онтарио в городе Лондон 4 члена мусульманской семьи погибли из-за наезда человека на машине.