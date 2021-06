Выжил только маленький мальчик: в Канаде мужчина напал на семью мусульман (фото)

6 июня в канадской провинции Онтарио в городе Лондон 4 члена мусульманской семьи погибли из-за наезда человека на машине.

Об этом 8 июня сообщили BBC News.

По информации полиции, выжил только один человек и сейчас он в больнице с травмами.

Сообщается, что данное нападение было самым масштабным против мусульман в Канаде.

По данным официальных лиц, была хорошая погода для хорошей видимости, когда черный грузовик был замечен на тротуаре на Гайд-Парк-роуд.

Жертвами данного инцидента стали женщины 74 и 44 лет, 46 - летний мужчина и 15-летняя девушка. Выжил только 9-летний мальчик, который попал в больницу с серьезными, но не опасными для жизни травмами.

A man driving a truck slammed into and killed 4 members of a Pakistani Muslim family in #Canada's #Ontario, police said was a "premeditated" attack. 9-year old boy on the right side of the picture survived the attack but lost his whole family. #Islamophobia #MuslimsLiveMatters pic.twitter.com/a6lz4gr6fU

— Islamabadian (@Islaamabad) June 8, 2021