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В Мексике маньяк убил и расчленил жену начальника местной полиции: в его доме нашли фрагменты тел еще 17 жертв (фото)

В Мексике маньяк убил и расчленил жену начальника местной полиции: в его доме нашли фрагменты тел еще 17 жертв (фото)
Обновлено 17:49 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В пригороде мексиканской столицы Мехико следователи обнаружили в доме предполагаемого серийного убийцы останки тел по меньшей мере 17 человек. 

Как сообщает ABC, прокуратура штата допускает, что этим ужасные находки не ограничатся. 

Правоохранители сняли бетонный пол и провели раскопки в доме, где проживает подозреваемый, теперь они проведут поиски и в других арендованных ним зданиях. 

Личные вещи и документы его жертв были найдены среду кучи хлама в помещении, где он проживал. Первые жертвы убийцы по имени Андерс исчезли много лет назад, а последняя из них, 34-летняя женщина, пропала 14 мая. 

Судя по останкам, тела жертв были расчленены на крошечные кусочки. 

Личность 72-летнего маньяка была установлена только потому, что последней убитой оказалась жена начальника местной полиции, с которым тот был знаком лично. 

В день исчезновения, подозреваемый должен был проводить ее к магазину, но как показали камеры наблюдения, она вошла в дом убийцы и не вышла оттуда. 

Полицейский смог войти внутрь и нашел там изрубленное на части тело. 

Помимо останков жертв убийцы, правоохранители нашли в доме подозреваемого фото-, аудио- и видеоматериалы, которые свидетельствуют о том, что процесс расчленения маньяк записывал. Предположительно, первые из них были сделаны еще 2007 году. 

Как сообщалось ранее, в Буркина-Фасо террористы совершили набег на деревню и убили там 160 человек.  

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Убийство, Мексика, Мехико.
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