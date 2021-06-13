В Мексике маньяк убил и расчленил жену начальника местной полиции: в его доме нашли фрагменты тел еще 17 жертв (фото)

В пригороде мексиканской столицы Мехико следователи обнаружили в доме предполагаемого серийного убийцы останки тел по меньшей мере 17 человек.

Как сообщает ABC, прокуратура штата допускает, что этим ужасные находки не ограничатся.

Правоохранители сняли бетонный пол и провели раскопки в доме, где проживает подозреваемый, теперь они проведут поиски и в других арендованных ним зданиях.

Личные вещи и документы его жертв были найдены среду кучи хлама в помещении, где он проживал. Первые жертвы убийцы по имени Андерс исчезли много лет назад, а последняя из них, 34-летняя женщина, пропала 14 мая.

Судя по останкам, тела жертв были расчленены на крошечные кусочки.

Личность 72-летнего маньяка была установлена только потому, что последней убитой оказалась жена начальника местной полиции, с которым тот был знаком лично.

В день исчезновения, подозреваемый должен был проводить ее к магазину, но как показали камеры наблюдения, она вошла в дом убийцы и не вышла оттуда.

Полицейский смог войти внутрь и нашел там изрубленное на части тело.

Помимо останков жертв убийцы, правоохранители нашли в доме подозреваемого фото-, аудио- и видеоматериалы, которые свидетельствуют о том, что процесс расчленения маньяк записывал. Предположительно, первые из них были сделаны еще 2007 году.

Как сообщалось ранее, в Буркина-Фасо террористы совершили набег на деревню и убили там 160 человек.