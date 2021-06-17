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Вся укрыто "белым покрывалом": пауки оплели паутиной целый район (видео)

Вся укрыто "белым покрывалом": пауки оплели паутиной целый район (видео)
03:37 Сегодня Телеграф

В Австралии в штате Виктория миллионы пауков покрыли деревья и траву в попытке спастись от наводнения.

Об этом сообщило Mirror.

Паутина, которая простыней покрыла траву и деревья появилась после того, как на прошлой неделе в отдельных частях региона случилось наводнение. Непогода также оставила без света тысячи домов граждан.

По словам профессора Дитера Хочули из Сиднейского университета данная ситуация не является уникальной.

"В этом случае пауки плетут плоскую, и часто живут между двумя слоями", — рассказал он. Профессор также отметил, что во время сильных наводнений пауки не могут находиться на земле и убегают на возвышенность.

Сообщается, что пауки-птицееды не являются вредными, но людям они отвратительны. При этом их яд не представляет опасности, и его можно сравнить по силе с осиным.

Видео с места событий:

Напомним, что на западе США, в Северном Иллинойсе, произошло несколько взрывов на химическом заводе Chemtool Inc., после чего предприятие охватил масштабный пожар.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
Просмотры: 255

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Австралия, Пауки, Паутина.
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