Пожар уничтожает химический завод в США: есть угроза экологической катастрофы (фото, видео)

На западе США, в Северном Иллинойсе, произошло несколько взрывов на химическом заводе Chemtool Inc., после чего предприятие охватил масштабный пожар.

О возможной экологической катастрофе передает NBC News.

Сообщается, что ЧП произошло в понедельник, 14 июня, утром по местному времени, после чего началась массовая эвакуация. Спасатели говорят, что совместно с полицией они приказали покинуть свои дома всех, кто был в миле от завода Chemtool Inc. в Роктоне.

"Каждый раз, когда происходил взрыв, пламя поднималось до небес", - рассказывает один из местных жителей.

Сейчас здание химпредприятия практически разрушено и будет гореть еще несколько дней, так как горючие ядовитые вещества потушить не так просто.

Спасатели говорят, что применять воду они не могут, ведь это может привести к стоку ядовитых веществ в местную реку и стать причиной экологической катастрофы.

Напомним, в России в ковидной больнице вспыхнул пожар, в результате чего пациенты на ИВЛ были обречены.