Питалась фастфудом: девушка изменилась до неузнаваемости после похудения на 64 килограммов (фото)

В Австралии девушка похудела на 64 кг, сообщает издание Mirror.

32-летнюю Николь Аннетт из Голд-Коста в Квинсленде принимали за женщину на девятом месяце беременности. Девушка пристрастилась к фастфуду и почти каждый день ела еду на вынос.

В результате такого питания и нездорового образа жизни ее вес достиг 125 кг и ей пришлось носить одежду 24-го размера.

Так как, такой вес был препятствием к реальной беременности, девушка решила похудеть. Аннетт сделала вертикальную гастрэктомию и полностью изменила свой рацион. Она отказалась от фастфуда в пользу здоровой диеты с высоким содержанием белка, низким содержанием углеводов, жиров и сахара. Кроме того, она стала посещать спортзал и заниматься спортом.

Теперь она стала более уверенной в себе и выглядит потрясающе. Ее вес составляет 61 кг, а одежда 10 размера.

Девушка публикует фото до и после похудения, а также признается, что была "наркоманом нездоровой пищи".

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