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Вся правда об углеводах во время похудения: Марина Боржемская рассказала, что является причиной лишнего веса и целлюлита

Вся правда об углеводах во время похудения: Марина Боржемская рассказала, что является причиной лишнего веса и целлюлита
Обновлено 07:43 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Очень часто, начиная процесс похудения, "худеющие" больше внимания уделяют именно физическим упражнениям, чем питанию. А это не правильно. Питание играет очень важную роль в процессе избавления от лишнего веса. 

Известный украинский фитнес-тренер и эксперт по питанию Марина Боржемская не перестает говорить об этом, и поэтому на своей странице в Инстаграм каждый день делится со своими подписчиками полезной информацией. Свой очередной пост она решила посвятить углеводам. 

"Это слово окутано столькими мифами, что решила с вами поделиться всей правдой об углеводах во время похудения" - пишет Боржемская. 

Тренер напоминает, что углеводы бывают разными и не все из них являются причиной увеличения веса. Сложные углеводы – это источник энергии, поэтому их убирать с рациона не желательно, ведь именно они ускоряют метаболизм и помогают наладить работу внутренних органов. 

Ежедневная потребность организма в углеводах – примерно 4 г на 1 кг веса.

  • Какие же сложные углеводы можно употреблять, чтобы худеть: булгур, киноа, гречка, бурый рис, овсяные хлопья, отруби, спаржа, цельнозерновой хлеб, морковь, кукурузу, брокколи, огурцы, листовая зелень, цуккини, свекла, сырые фрукты и ягоды (кроме винограда и бананов, которые отличаются высоким гликемическим индексом; или есть их совсем немного), сладкий перец, томаты, редис, грибы, макароны твердых сортов, кукуруза и бобовые.

  • А вот от простых углеводов стоит отказаться. Именно они являются причиной нашего лишнего веса и целлюлита: белый хлеб, белый шлифованный рис, чипсы, мед, печенье, торты, шоколадные батончики, алкоголь (красное и белое сухое вино – немного можно), йогурты с добавлением сиропа, фруктовые соки и соусы из супермаркета (большинство из них содержит рекордное количество сахара), сладкая газировка, мороженое и джемы.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская рассказала, почему появляются растяжки, и что делать, чтобы от них избавиться.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 228

Все по теме:

Здоровье, Похудение, Углеводы, Тренер, Марина Боржемская.
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