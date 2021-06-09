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"Это нормально, и они есть практически у всех": Марина Боржемская рассказала, почему появляются растяжки

"Это нормально, и они есть практически у всех": Марина Боржемская рассказала, почему появляются растяжки
Обновлено 16:07 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

Многим девушкам не нравится свое отражение в зеркале. И очень часто причиной этого становятся растяжки. 

Известный фитнес-тренер Марина Боржемская на своей странице в Инстаграм решила рассказать "всю правду" о растяжках: как и почему появляются, и что делать, чтобы от них избавиться. 

"Прежде всего, стоит сказать, что растяжки — это нормально, и они есть практически у всех. И их точно уже не стоит стесняться" - отмечает Боржемская.

Тем не менее, для многих эти рубцы являются причиной сильного дискомфорта.

Во-первых, растяжки - появляются, когда верхний слой кожи растягивается. И чаще всего эти рубцы появляются при быстром росте еще в подростковом возрасте, при наборе веса или беременности. Также появление растяжек может быть симптомом некоторых заболеваний и гормонального дисбаланса. Часто растяжки появляются у женщин после беременности. 

Марина Боржемская отмечает, что самый верный и быстрый способ борьбы с растяжками — это предотвращение их появления с помощью кремов и масел, укрепляющих и уплотняющих кожу.

Однако, если растяжки уже появились, избавиться от них будет нелегко. Более реалистичная цель — сделать их менее заметными. А для этого существует немало косметических процедур и средств, которые помогут получить хороший результат.

 
 
 
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Публикация от Боржемская Марина (@uzelkova.marina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Марина Боржемская поделилась дельными советами, как эффективно снимать стресс. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 158

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Здоровье, Растяжки, Марина Боржемская.
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