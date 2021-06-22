Австралийка годами преследовала людей, называя их "трупоедами": суду пришлось пойти на крайние меры

Скандальная веганская 26-летняя активистка Таш Петерсон настолько надоела посетителям ресторанов и пабов в Западной Австралии, что получила запрет от полиции на посещение любых лицензированных заведений по всему штату.

Об этом пишет Daily Mail.

Девушка известна в соцсетях под ником Vegan Booty online. Она имеет долгую историю участия в протестных движениях за права животных, а ее акции обычно сопровождаются попытками шокировать любителей мяса.

Во время своей последней выходки, она ворвалась в ресторан морепродуктов, где кричала о "рыбном холокосте" и о том, что "рыбы чувствуют боль, как и люди".

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Сама она заявила, что ей запрещено посещать любые заведения, которые продают алкоголь, это касается пабов, ресторанов, ночных клубов и т.д.

После запрета на посещение публичных заведений в своем штате, она заявила, что двинется на восток Австралии, где против нее еще не ввели соответствующих ограничений.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Tash Peterson (@vganbooty)

Как сообщалось ранее, в австралийском штате Виктория случилось нашествие пауков. В попытках спастись от наводнения, членистоногие покрыли огромные площади ковром из паутины.