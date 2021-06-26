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В Колумбии обстреляли вертолет президента (видео)

В Колумбии обстреляли вертолет президента (видео)
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф Noticias Caracol

Нападение произошло на вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке (Iván Duque) на борту. Неизвестные с земли обстреляли воздушное судно из стрелкового оружия, шесть раз попав по нему.

Об этом сообщает колумбийский телеканал Noticias Caracol.

"Вертолет, в котором летел президент Иван Дуке, стал целью нападения, когда он покидал муниципалитет Сардинаты и готовился приземлиться в Кукуте, Норте-де-Сантандер", - говорится в заметке.

Также в вертолете находились министр обороны Диего Молано и министр внутренних дел Диего Паласиос, губернатор Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано и мэр Кукуты Хайро Торрес.

Вертолет был обстрелян при пролете над районом, в котором действуют партизаны левой Национально-освободительной армии и преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

Сам Дуке в видеообращении подтвердил сообщения о том, что его вертолет был обстрелян неизвестными лицами.

Он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Что ясно, так это то, что это - трусливая атака, в президентском вертолете есть пулевые отверстия", - сказал Дуке.

Как сообщалось, в Перу президентом стал бывший школьный учитель.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 514

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Колумбия, Обстрел, Президент, Иван Дуке, векртолет.
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