В Колумбии обстреляли вертолет президента (видео)

Нападение произошло на вертолет с президентом Колумбии Иваном Дуке (Iván Duque) на борту. Неизвестные с земли обстреляли воздушное судно из стрелкового оружия, шесть раз попав по нему.

Об этом сообщает колумбийский телеканал Noticias Caracol.

"Вертолет, в котором летел президент Иван Дуке, стал целью нападения, когда он покидал муниципалитет Сардинаты и готовился приземлиться в Кукуте, Норте-де-Сантандер", - говорится в заметке.

Также в вертолете находились министр обороны Диего Молано и министр внутренних дел Диего Паласиос, губернатор Норте-де-Сантандер Сильвано Серрано и мэр Кукуты Хайро Торрес.

Вертолет был обстрелян при пролете над районом, в котором действуют партизаны левой Национально-освободительной армии и преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом наркотиков.

#Atención | Así quedó el helicóptero en el que iba el presidente Iván Duque, tras ser impactado seis veces. El atentado ocurrió en Sardinata, Norte de Santander.



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Сам Дуке в видеообращении подтвердил сообщения о том, что его вертолет был обстрелян неизвестными лицами.

Он сообщил, что в результате обстрела никто не пострадал.

"Что ясно, так это то, что это - трусливая атака, в президентском вертолете есть пулевые отверстия", - сказал Дуке.

Как сообщалось, в Перу президентом стал бывший школьный учитель.