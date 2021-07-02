В Канаде повалили на землю статуи двух британских королев (видео)

В Канаде протестующие люди облили краской памятники британских королев Виктории и Елизаветы ІІ, затем обвязали статуи веревками и сбросили с постаментов на землю.

CBC сообщает, что случай произошел в четверг 1 июня в Виннипеге (провинция Манитоба), когда в стране отмечался День Канады.

"Демонтаж" статуй произошел во время марша в честь Канады, проходившего под лозунгом "Every Child Matters", что в переводе значит "Каждый ребенок имеет значение").

Мероприятие провели после того, как обнаружили массовые детские захоронения на месте, где были школы-интернаты.

Дело в том, что Канада - конституционная страна, но формально главой государства является Елизавета ІІ, которая имеет официальный титул "Королева Канады". Что касается британской Королевы Виктории, то она была первым канадским монархом. Поэтому совсем не странно, что граждане обвинили правительниц страны в смертях детей.

Протестующие собрались возле памятников британских королев около здания законодательного собрания Манитобы. Там люди и сбросили с пьедесталов монументы.

Также стало известно, что правоохранители задержали мужчину, который ругался на людей, сбрасывающих статуи.

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