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Сделали всё ради денег: студенту, осквернившему памятник Бандере, дали срок

Сделали всё ради денег: студенту, осквернившему памятник Бандере, дали срок
17:44 Сегодня Телеграф Facebook

Один из вандалов, 5 февраля 2021 года обливший красной краской памятник украинскому деятелю Степану Бандере во Львове, приговорен к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

Об этом сообщает в среду, 16 июня, пресс-служба Управления Службы безопасности Украины во Львовской области на странице в соцсети Facebook.

"Как установило следствие правоохранительных органов, исполнителями осквернение есть двое жителей Хмельницкой области, студенты одного из Львовских вузов. Мотивом совершения данного правонарушения была материальная выгода. Во время обысков по месту жительства фигурантов дела обнаружены вещественные доказательства совершения преступления. Фигурантам было объявлено о подозрении", - говорится в сообщении.

Приговор в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 297 (осквернение памятника, воздвигнутого в память участников партизанского движения, подпольщиков, а также лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины) Уголовного кодекса Украины одному из злоумышленников  вынесен Галицким районным судом Львова.

"Материалы дела в отношении других фигурантов производства находятся в суде", - говорится в сообщении.

Продолжаются следственные действия для установления заказчиков преступления.

Как сообщалось, во Львове в ночь на 5 февраля вандалы забросали пакетами с краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого. 

Камеры видеонаблюдения Управления безопасности города зафиксировали акт вандализма и злоумышленников.

12 февраля СБУ вместе с Нацполицией смогли выявить и задержать преступников.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Львов, Памятник, Приговор, Деньги, Степан Бандера, Вандалы.
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