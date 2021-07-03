На Гаити разбился частный самолет: шесть человек погибли на месте (фото)

В субботу, 3 июля, на Гаити потерпел крушение частный самолет, в результате чего шесть человек погибли.

Об этом сообщает Francetvinfo со ссылкой на данные местных властей.

Отмечается, что самолет летел из столичного города Порт-о-Пренса в сторону расположенного на южной стороне островного государства города Жакмель.

Авиакатастрофа произошла примерно в пятидесяти километрах от столицы страны.

Несмотря на сложную местность и труднодоступность места крушения, властям удалось найти тела всех погибших. Что стало причиной крушения не сообщается.

Издание отмечает, что из-за напряженной ситуации в стране, добраться от Порт-о-Пренса к Жакмелю могут лишь небольшое число людей, которые могут позволить себе чартерный рейс.

Передвижение по единственной национальной дороге, соединяющей южную половину Гаити со столицей, в последнее время представляет опасность, поскольку ее полностью контролируют банды.

Как сообщалось ранее, у берегов Гонолулу (Гавайские острова) из-за проблем с двигателями экстренно сел на воду грузовой Боинг.