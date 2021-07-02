У самолета Boeing отказал двигатель возле Гавайев: пилоты пошли на крайне рискованный шаг

У берегов Гонолулу (Гавайские острова) на воду экстренно приземлился грузовой Boeing с двумя пилотами на борту.

Об этом сообщает CNBC со ссылкой на заявление Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Происшествие произошло в 2:30 утра (15:30 по Киеву) в пятницу.

У самолета начались проблемы сразу после взлета, экипаж сообщил о проблемах с двигателем и попытался вернуть судно в аэропорт, однако это у них не получилось.

В итоге самолет пришлось садить на воду.

Кроме пилотов на борту людей не было. Их обоих спасла Береговая охрана США.

Национальный совет по безопасности на транспорте проведет расследование инцидента и выяснит причину аварии.

В FAA сразу заявили, что самолет был не модели 737 Max, эксплуатация которого приостановлена после авиакатастроф в Индонезии в 2018 году и в Эфиопии в 2019 году.