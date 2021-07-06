Австралийцев начнут штрафовать за прогулки их котов по улице: в чем причина

Круглосуточный запрет на прогулки котов по улице с 1 октября ввел городской совет Нокса в Мельбурне. Если кошку поймают - владельцам грозит штраф. А за "рецедивиста" придется выложить кругленькую сумму.

Об этом сообщает Daily Mail.

На такой шаг власти пошли для защиты местной дикой природы - птиц, опоссумов и рептилий. По информации местного совета - кошки на них охотились.

По мнению чиновников, жители должны будут держать питомцев в домах и выгуливать в сараях, гаражах или вольерах. С 1 октября будет действовать переходной период на пол года. По его истечению штраф за кота на чужой территории составит коло $68 (91 австралийский доллар), при регулярном нарушении запрета - примерно $375.

Жителей "комендантский час для котов" не устраивает. Они настаивают на компромиссном решении, заявляя, что котам часто приписываю то, что сделали совы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Австралии нашли животное, которое сто лет считали вымершим.