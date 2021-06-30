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В Австралии нашли сто лет как "вымершее" животное

В Австралии нашли сто лет как "вымершее" животное
03:34 Сегодня Телеграф Jiri Lochman / naturepl.com

Австралийские генетики "возродили", считавшийся исчезнувшим вид грызуна. Масштабное исследование генов, которое должно было выявить причины массового вымирания грызунов в Австралии, привело к неожиданному открытию. Мышь Гульда сохранилась и была известна под другим названием.

Результатами ученые поделились в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. По их данным вид, который никто не встречал с середины 19 века и считали вымершим, на самом деле сохранился на островах возле Западной Австралии.

Шестеро ученых из разных научных и исследовательских групп во главе с Эмили Ройкрофт из Мельбурнского университета взяли из музеев образцы от 8 исчезнувших и 42 ныне живущих видов грызунов. Исследование показало, что грызуны вымерли по вине человека. Но неожиданно, при построении филогенетического дерева одного из видов, обнаружилось потрясающее сходство генов мыши Гульда и одного из современных видов, который живет на островах залива Шарк в Австралии.

Рисунок Мыши Гульда

Мышь Гульда никто не видел с 1856-1857 годов. Различия с современным видом настолько минимальны и внешне, и в генетическом плане, что ученые говорят о том, что вид не вымер и грызуны залива Шарк являются последней выжившей популяцией. Мышь Гульда - грызун, длиной 10-12 см и весом примерно 50 гр. Ее описал английский зоолог Джордж Роберт  Уотерхаус

В Австралии грызуны продолжают вымирать. Тем не менее многие фермеры заявляют о нашествии мышей на их урожай. Жестокий способ борьбы с ними выложил в Сеть австралийский фермер. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Австралия, Животные, Мышь, Вымирание, Генетика.
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