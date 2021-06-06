Австралийский фермер прославился, сняв для ТикТок огненный метод борьбы с грызунами (видео)

В Австралии фермер показал в TikTok, как он сжигает мышей, которые уничтожают его урожай.

Об этом 6 июня сообщили news.com.au.

Сообщается, что мыши массово атаковали урожай в районах Нового Южного Уэльса в Австралии. По такой причине фермер Эндрю поместил сотни вредителей из своего конвейера в горящую бочку на 44 галлона (166 л) и поделился видео в TikTok. Однако не всем понравился такой подход мужчины.

По его словам, мыши уничтожали его урожай.

Фото: News.com.au

Ряд пользователей поддержали такой подход фермера, но были и те, кто заявил, что мышей можно было убить и по гуманнее.

Фото: News.com.au

После этого фермер выложил еще одно видео, подобное первому, только без горящей бочки.

Фото: News.com.au

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