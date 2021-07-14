Кубинцы оказались изолированы вследствие протестов: подробности

На Кубе, по причине многочисленных антиправительственных протестов ограничили доступ к Facebook, Instagram и WhatsApp, об этом сообщает Украинская правда.

11 июля кубинцы с протестом вышли на улицы от Гаваны до Сантьяго. Основной причиной беспорядков стало недовольство правительством и мерами, которые они принимают для борьбы с коронавирусом. Находясь под санкциями США, Куба терпит нехватку лекарств и продуктов, а уровень смертей от болезни достиг своего максимума. Президент и глава Коммунистической партии Мигель Диас-Канель во всём обвиняет Штаты и призывает сторонников не поддаваться провокациям.

Facebook Inc – владелец Instagram и WhatsApp обеспокоен ограничением своих услуг на Кубе. Кроме того, по словам свидетелей, в стране возникли проблемы с отключением мобильного интернета.

Министр иностранных дел Бруно Родригес, отвечая на вопрос, намеренно ли правительство ограничило доступ, называет ситуацию "сложной". Якобы, на прекращение работы телекоммуникационных услуг могли повлиять проблемы с подачей электроэнергии, и "Куба никогда не откажется от права защищаться".

Мобильный интернет и соцсети дают возможность протестующим выражать своё недовольство не только на улицах, но и на просторах сети, делясь разочарованиям со всем миром.

Как ранее сообщал "Телеграф", впервые за 30 лет на Кубе начались массовые акции протеста (видео)