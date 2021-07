Впервые за 30 лет: на Кубе начались массовые акции протеста (видео)

Тысячи кубинцев вышли на улицы Гаваны, Сантьяго-де-Куба и других городов государства в крупнейших практически за последние 30 лет антиправительственных протестах.

Об этом сообщает BBC.

Неудовольствие жителей Кубы вызвали экономический спад, неэффективные меры против коронавируса и дефицит товаров. Власти островного государства сообщают о рекордных количествах заболевших COVID-19 . От коронавируса в стране погибли более 1500 человек.

Параллельно с антиправительственным протестом, который направлен также против действующего главы государства Мигеля Диас-Канеля, проходил и митинг в поддержку властей.

Также, сообщают о перебоях в работе с интернетом во время протестов.

Зафиксированы погромы, в частности, перевернули и забросали камнями пустую полицейскую машину. Также пострадали правительственные магазины.

США выразили свое мнение о протестах, подчеркнув, что осудили бы насилие и нападение на протестующих. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Твиттере.

The U.S. supports freedom of expression and assembly across Cuba, and would strongly condemn any violence or targeting of peaceful protesters who are exercising their universal rights. https://t.co/FjI8bUHoQE

— Jake Sullivan (@JakeSullivan46) July 12, 2021