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Впервые за 30 лет: на Кубе начались массовые акции протеста (видео)

Впервые за 30 лет: на Кубе начались массовые акции протеста (видео)
09:05 Сегодня Телеграф EPA

Тысячи кубинцев вышли на улицы Гаваны, Сантьяго-де-Куба и других городов государства в крупнейших практически за последние 30 лет антиправительственных протестах. 

Об этом сообщает BBC.

Неудовольствие жителей Кубы вызвали экономический спад, неэффективные меры против коронавируса и дефицит товаров.  Власти островного государства сообщают о рекордных количествах заболевших COVID-19 . От коронавируса в стране погибли более 1500 человек. 

Параллельно с антиправительственным протестом, который направлен также против действующего главы государства Мигеля Диас-Канеля, проходил и митинг в поддержку властей. 

 

Также, сообщают о перебоях в работе с интернетом во время протестов.

 

Зафиксированы погромы, в частности, перевернули и забросали камнями пустую полицейскую машину. Также пострадали правительственные магазины. 

 

США выразили свое мнение о протестах, подчеркнув, что осудили бы насилие и нападение на протестующих. Об этом советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан написал в Твиттере. 

 

 

Ранее "Телеграф" сообщал, что по Кубе пронесся ураган Эльза. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Все по теме:

Протест, США, Куба, Погром, Коронавирус, Covid-19.
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