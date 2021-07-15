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Президента Бразилии госпитализируют из-за икоты, ему грозит операция

Президента Бразилии госпитализируют из-за икоты, ему грозит операция
07:56 Сегодня Телеграф picture-alliance/dpa

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали, ему может понадобиться операция. Причиной стало неспецифическое нарушение функций внешнего дыхания - икота, которая продолжалась у президента 10 дней. 

Об этом сообщает BBC. 

Болсонару переводят в больницу Сан-Паулу, где он пройдет необходимые обследования, в частности на непроходимость кишечника. Он обратился в военный госпиталь в Бразилиа в среду утром, но врач, оперировавший его ранее, рекомендовал перевести в больницу Сан-Паулу для дополнительных анализов и на случай оперативного вмешательства. 

Президент Бразилии уже перенес несколько операций на кишечнике - еще во время кампании 2018 года он получил серьезное ранение в живот. Кровопотеря составила 40%.  Президент поделился в Твиттере своей фотографией из больницы. 

Президент Бразилии

Сын президента сообщил, что тот прошел процедуру по удалению жидкости из желудка в качестве меры предосторожности.

Ранее "Телеграф" сообщал, Бразилия оказалась среди стран с наиболее высокой смертностью от коронавируса. 

 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Бразилия, Икота, Президент Бразилии.
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