Президента Бразилии госпитализируют из-за икоты, ему грозит операция

Президента Бразилии Жаира Болсонару госпитализировали, ему может понадобиться операция. Причиной стало неспецифическое нарушение функций внешнего дыхания - икота, которая продолжалась у президента 10 дней.

Об этом сообщает BBC.

Болсонару переводят в больницу Сан-Паулу, где он пройдет необходимые обследования, в частности на непроходимость кишечника. Он обратился в военный госпиталь в Бразилиа в среду утром, но врач, оперировавший его ранее, рекомендовал перевести в больницу Сан-Паулу для дополнительных анализов и на случай оперативного вмешательства.

Президент Бразилии уже перенес несколько операций на кишечнике - еще во время кампании 2018 года он получил серьезное ранение в живот. Кровопотеря составила 40%. Президент поделился в Твиттере своей фотографией из больницы.

Сын президента сообщил, что тот прошел процедуру по удалению жидкости из желудка в качестве меры предосторожности.

Ранее "Телеграф" сообщал, Бразилия оказалась среди стран с наиболее высокой смертностью от коронавируса.