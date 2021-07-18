Президента Бразилии выписали из больницы,куда он попал с непрерывной икотой

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу, где он находился четыре дня с болью в животе и круглосуточной икотой, которая продолжалась непрерывно почти две недели.
Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает телеканал Globo1.
Ранее, 14 июля, у президента диагностировали непроходимость кишечника.
Во время общения со своими сторонниками Болсонару сказал, что непрерывная икота у него появилась после того, как в начале июля 2021 года ему установили два зубных импланта.
Также бразильские СМИ пишут, что проблемы со здоровьем у президента возникли еще в 2018 году, когда во время президентской кампании он был ранен ножом. Нож задел его кишечник и он потерял до 40% крови, но выжил. Ему сделали несколько операций на брюшной полости.
Врачи считают, что икота Болсонару может быть спровоцирована раздражением пищевода после операции в этой зоне.
Как сообщалось, бразильского президента госпитализировалинесколько дней назад.