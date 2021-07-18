Президента Бразилии выписали из больницы,куда он попал с непрерывной икотой

Президента Бразилии Жаира Болсонару выписали из больницы в Сан-Паулу, где он находился четыре дня с болью в животе и круглосуточной икотой, которая продолжалась непрерывно почти две недели.

Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщает телеканал Globo1.

Ранее, 14 июля, у президента диагностировали непроходимость кишечника.