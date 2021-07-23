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Так боялись коронавируса, что больше года безвылазно жили и справляли нужду в палатке: в Индии спасли мать с двумя дочерьми

Так боялись коронавируса, что больше года безвылазно жили и справляли нужду в палатке: в Индии спасли мать с двумя дочерьми
03:43 Пт, 23 Июль 2021 Телеграф иллюстративное фото

Полиция Индии спасла семью, которая почти 15 месяцев пряталась в палатке из-за опасений заразиться коронавирусом, однако чуть не скончались от своей самоизоляции. Мать и ее двое взрослых дочерей могли умереть, если бы продолжили изоляцию еще два-три дня.

Об этом в четверг, 22 июля, пишет Sky News.

Согласно информации, семья закрылась в палатке после того, как один из их соседей умер от COVID-19.

"50-летнюю Рутхамму, 32-летнюю Кантхамани и 30-летнюю Рани нашли близкими к смерти и в очень плачевном состоянии. Их волосы отросли, они долго не принимали душ", - рассказал глава индийской деревни на побережье Бенґальського залива Чоппала Гурунатх.

О ситуации местной власти стало известно, когда волонтер посетил их палатку, чтобы сообщить о земельном участке, который им выделило государство.

"Когда он позвал их, они отказались выйти, сказав, что умрут, если выйдут. Тогда он вызвал нас и полицию", - вспоминает глава села.

Семья не просто жила в маленькой палатке, но и справляла там нужду, совсем не выходя наружу.

Врачи говорят, что все трое могли погибнуть, если бы продолжили изоляцию еще два-три дня. Сейчас они проходят лечение в госпитале.

Стоит отметить, что Индия находится на втором месте после США по количеству погибших от коронавируса: 419 021 погибших и 31,26 млн случаев инфицирования. При этом большинство экспертов считают, что официальное число жертв в Индии в 10 раз занижено.

Как сообщал "Телеграф", в Индии, где бушует коронавирус мутации "Дельта", еще и вспыхнул птичий грипп. Впервые в стране зафиксировали смерть от данного заболевания: скончался 11-летний мальчик.

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Анна Данюк-Черкашина
Автор: Анна Данюк-Черкашина
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Все по теме:

Индия, Семья, Спасение, Палатка, COVID-19 Коронавирус.
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