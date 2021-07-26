В Тунисе протест у здания парламента перерос в столкновения, в ход пошли камни и бутылки: в чем причина (фото, видео)

В Тунисе возле здания парламента между сторонниками президента страны Кайса Саида и исламистской партии "Ан-Нахда" происходят столкновения после увольнения премьер-министра Хишама аль-Мешиши.
Об этом 26 июля сообщает "Shems FM".
Отмечается, что партию "Ан-Нахта" возглавляет спикер парламента Рашид аль-Ганнуши, который в видеообращении призвал своих сторонников выйти против президента после того, как тот освободил от должности премьер-министра и заморозил работу парламента.
#Тунис Президент Туниса уволил премьера и лишил депутатов неприкосновенности https://t.co/SVljJwiiJu pic.twitter.com/d9Bptnykqy
— ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) July 25, 2021
Известно, что враждующие стороны забрасывали друг друга камнями и бутылками. Тунисские источники заявляют о том, что возле парламента собралось несколько сотен человек и уже есть несколько пострадавших.
#Тунис
Северная Африка переходит от одного кризиса к другому.
Президент Туниса Каис Саид приостанавил деятельность тунисского парламента и снял с должности премьер-министра. Саид также снял неприкосновенность с депутатов и взял на себя исполнительную власть. pic.twitter.com/L2xIjSOgMY
— NORS /на русском (@NORS79629247) July 26, 2021
Кроме того, агентство "Reuters" передает информацию, что отправленный в отставку премьер-министр находится у себя дома, а не под арестом. Также от Mosaique FM стало известно, что несколько политических деятелей пытаются покинуть страну.
Ранее "Телеграф" сообщал о том, как на южнокорейском эсминце возле берегов Южной Африки 247 членов экипажа заболели на коронавирус.