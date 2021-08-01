Не пожаром единым: на территорию Турции упал метеорит и попал на видео

Метеорит пролетел в Турции в районе Измира. Падение объекта сняли на видео местные жители. На фоне продолжающихся пожаров, часть населения посчитало это плохим знаком.

Про падение небесного тела сообщает Anadolu.

Падение метеорита произошло в 1:54 по местному времени (соответствует киевскому). Местные жители сообщают, что слышали взрыв. Власти государства не комментируют произошедшее.

Директор обсерватории Эгейского университета доктор Хасан Али Дал отметил, что метеорит скорее всего не упал на землю, а взорвался в воздухе. Он отметил, что ночной объект - часть метеоритного потока Персеид, который увидеть в небе можно с 24 июля по 24 августа.

Пик метеоритного "дождя" придется на 13-14 августа. В атмосферу Земли будет попадать около 60 метеоритов в час.

Персеиды - ближайший по времени метеоритный поток, который смогут наблюдать и жители Украины. "Телеграф" подготовил список астрономических явлений, которые будут видны с Земли.