Грузия, Новая Зеландия и Румыния в один день пережили мощные землетрясения

В Румынии 1 августа произошло землетрясение, отголоски которого дошли до юго-западной части Украины. Оно произошло близ города Негрешти в округе Васлуй, эпицентр находился в 2 километрах под землей. Магнитуда толчков - 4,1.

Про то, что землетрясение затронуло не только Румынию, но и Молдову и Украину предупреждает система оповещения Google.

(Фото: Google)

Также трясло в Грузии. Подземные толчки произошли вечером в воскресенье в регионе Самцхе-Джавахети. Это южная часть страны. Эпицентр землетрясения магнитудой в 3,1 залегал в 9 километрах под землей.

Трясло и в другой части планеты. В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Это самое "глубокое" из зафиксированных землетрясений за ночь и минувшие сутки - эпицентр находится в 160 км под землей. Толчки начались ночью в понедельник в 10 километрах от города Токароа.

В результате трех землетрясений жертв и пострадавших нет, также не сообщают о разрушениях.

Магнитуду землетрясения оценивают по шкале Рихтера. Наиболее мощное - 9 магнитуд. Землетрясения магнитудой от 4 до 5 это слабые толчки, которые могут вызвать небольшие разрушения.

Ранее "Телеграф" писал, что между Грецией и Турцией произошло землетрясение в море.