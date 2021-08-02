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Грузия, Новая Зеландия и Румыния в один день пережили мощные землетрясения

Грузия, Новая Зеландия и Румыния в один день пережили мощные землетрясения
Обновлено 09:16 Сегодня Телеграф Bogdan Muraru

В Румынии 1 августа произошло землетрясение, отголоски которого дошли до юго-западной части Украины. Оно произошло близ города Негрешти в округе Васлуй, эпицентр находился в 2 километрах под землей. Магнитуда толчков - 4,1. 

Про то, что землетрясение затронуло не только Румынию, но и Молдову и Украину предупреждает система оповещения Google.

предупреждение Гугл

(Фото: Google)

Также трясло в Грузии. Подземные толчки произошли вечером в воскресенье в регионе Самцхе-Джавахети. Это южная часть страны. Эпицентр землетрясения магнитудой в 3,1 залегал в 9 километрах под землей. 

Трясло и в другой части планеты. В Новой Зеландии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Это самое "глубокое" из зафиксированных землетрясений за ночь и минувшие сутки - эпицентр находится в 160 км под землей.  Толчки начались ночью в понедельник в 10 километрах от города Токароа. 

В результате трех землетрясений жертв и пострадавших нет, также не сообщают о разрушениях. 

Магнитуду землетрясения оценивают по шкале Рихтера. Наиболее мощное - 9 магнитуд. Землетрясения магнитудой от 4 до 5 это слабые толчки, которые могут вызвать небольшие разрушения. 

Ранее "Телеграф" писал, что между Грецией и Турцией произошло землетрясение в море. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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Румыния, Грузия, Землетрясение, Новая Зеландия.
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