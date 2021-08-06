В Таиланде ввели штрафы за использование солнцезащитного крема: что произошло

В Таиланде власти запретили использование солнцезащитных средств, содержащих вредные для кораллов компоненты. За нарушение запрета грозит штраф в размере 100 тысяч тайских батов (81 тысяча гривен).

Об этом утром в четверг, 5 августа, сообщает Bangkok Post.

Так, речь идет о запрете солнцезащитных средств, содержащих следующие компоненты - оксибензон (бензофенон-3, BP-3), октиноксат, 4-метилбензилид камфора (4 MBC) и бутилпарабен.

Запрет ввели из-за их негативного влияния на кораллы. Исследования показали, что эти вещества в солнцезащитных средствах влияют на репродуктивную систему кораллов и обесцвечивают их.

Теперь у посетителей оборудованных морских парков на входе все запрещенные средства будут забирать и выдавать лишь при выходе.

Власти Таиланда советуют отдыхающим использовать солнцезащитные средства на основе оксида цинка.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США под запрет попали мощные ПК и ноутбуки, на очереди мониторы.