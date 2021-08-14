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Минимум страховки и никаких спецэффектов: стюардесса взобралась на самое высокое здание мира ради видео

Минимум страховки и никаких спецэффектов: стюардесса взобралась на самое высокое здание мира ради видео
14:31 Сегодня Телеграф Screenshot

Рекламу на высоте, в прямом смысле слова, сняли в Дубае для авиакомпании Emirates . Видео снимали на вершине небоскреба Бурдж Халифа на высоте 828 метров. Ее героиней стала одна из стюардесс. Рискнуть она решила добровольно. 

Ролик разместили на странице компании в Youtube.

Девушка сначала демонстрирует тест на плакатах, затем камера отдаляется и видно, что она стоит на поражающей высоте над Дубаем. 

Съемки ролика заняли 5 часов. Из них больше часа съемочная группа поднималась на вершину. В компании рассказали и показали на видео, что предварительно стюардессу подготовил тренер по прыжкам с парашютом в ангаре. 

Съемки провели максимально безопасно - изготовили специальную униформу, под которой запрятали страховку. Два страховочных троса крепились к крыше небоскреба, а еще один - к специально изготовленной для записи видео платформе. Снимали видео с дрона. 

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Дубае открыли самый глубоководный бассейн в мире. 

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 179

Все по теме:

ОАЭ, ''Emirates Airlines'', Алмас Садубаев, Небоскреб Бурдж Халифа, реклама авиакомпании.
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