В главном соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Украины

Елку в соборе святого Вита в Праге украсили листами с названиями оккупированных городов Донбасса.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол в Facebook.