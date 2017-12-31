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В главном соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Украины
20:15 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Twitter
Новости мира: В соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Донбасса.
Елку в соборе святого Вита в Праге украсили листами с названиями оккупированных городов Донбасса.
Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.
"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол в Facebook.
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