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В главном соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Украины
20:15 Сегодня Телеграф
pravda.com.ua
Фото: Twitter

Новости мира: В соборе Чехии елку украсили названиями оккупированных городов Донбасса.

Елку в соборе святого Вита в Праге украсили листами с названиями оккупированных городов Донбасса.

Об этом сообщил посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис.

"Прага. Главный собор Чехии - Собор святого Вита. Новогодняя елка в цветах украинского флага. Вместо украшений - названия украинских городов на Донбассе, оккупированных Россией. Спасибо за поддержку! Они обязательно будут освобождены. Слава Украине! С Новым годом!", - написал посол в Facebook.

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Новости мира, Города Донбасса, Новогодняя елка в Праге, Украина, Чехия.
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