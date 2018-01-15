Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Президент в ближайшее время внесет на рассмотрение новых членов ЦИК Президент в ближайшее время внесет на рассмотрение новых членов ЦИК
Новости: Оккупанты стягивают к Донецку тяжелое вооружение Оккупанты стягивают к Донецку тяжелое вооружение
Новости: Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open Свитолина без проблем вышла во второй раунд Australian Open
Новости: Под поверхностью Луны может быть вода Под поверхностью Луны может быть вода

Забастовка работников общественного транспорта в Греции
12:12 Сегодня Телеграф
УНН
Телеграф

Новости мира: Забастовка работников общественного транспорта и авиадиспетчеров парализует транспортное сообщение Греции

В Греции бастуют работники общественного транспорта и авиадиспетчеры в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии, за который должны голосовать сегодня в парламенте. 

Сегодняшняя забастовка уже парализовала работу метро в Афинах, электрической железной дороги Пирей-Кифисия (ISAP), троллейбусов, городских автобусов и трамваев.

Также ожидается задержка или отмена некоторых авиарейсов, поскольку авиадиспетчеры будут бастовать с 12.00 до 15.00.

Профсоюзы Греции планируют также провести серию митингов в центре Афин. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости мира, Греция, Забастовка, Общественный транспорт, Экономия.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости Европы

В Литве собрали средства на гуманитарную помощь Донбассу Германия сократит операцию Бундесвера против ИГИЛ В Чехии опасаются вмешательства российских спецслужб в президентские выборы

Последние новости

Невероятные картины мастера пейзажной живописи Куинджи (Фото) Фуркад остался без медали масс-старта в Рупольдинге Обнаруженный в Египте метеорит оказался уникальным для Солнечной системы
Сегодня читают
01 Арбитр ударил игрока "Нанта" ногой, а затем удалил с поля в матче с ПСЖ (Видео)
02 Лавров заявил о нарушении Украиной Будапештского меморандума
03 Утром - реформы, вечером - транш?
04 Интересные факты о жизни и творчестве известного украинского живописца Куинджи
05 Украина заняла третье место в мире по росту зарплат
Новости сегодня
12:48 Пять эффективных методов от першения и боли в горле
12:40 Голливудская киноактриса Зоуи Дешанель завела блог о еде
12:35 Порошенко помилует женщину, совершившую преступление против Украины
12:31 Здание индонезийской фондовой биржи пережило крушение: есть пострадавшие
12:31 Ким Кардашьян планирует кормить грудью ребенка, которого родит суррогатная мать
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В ГФС заявили, что реформы ведомства продолжаются В ГФС заявили, что реформы ведомства продолжаются
Новости: Кабмин урегулировал госпомощь на профподготовку работников Кабмин урегулировал госпомощь на профподготовку работников
Новости: Политзаключенный Балуха произнес в суде заключительную речь Политзаключенный Балуха произнес в суде заключительную речь
Новости: День рождения Википедии: история создания сайта День рождения Википедии: история создания сайта
Добавить комментарий
0