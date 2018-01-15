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Забастовка работников общественного транспорта в Греции
Новости мира: Забастовка работников общественного транспорта и авиадиспетчеров парализует транспортное сообщение Греции
В Греции бастуют работники общественного транспорта и авиадиспетчеры в знак протеста против правительственного законопроекта о мерах жесткой экономии, за который должны голосовать сегодня в парламенте.
Сегодняшняя забастовка уже парализовала работу метро в Афинах, электрической железной дороги Пирей-Кифисия (ISAP), троллейбусов, городских автобусов и трамваев.
Также ожидается задержка или отмена некоторых авиарейсов, поскольку авиадиспетчеры будут бастовать с 12.00 до 15.00.
Профсоюзы Греции планируют также провести серию митингов в центре Афин.
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