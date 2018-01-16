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Взрыв в жилом доме в Бельгии: под завалами найдены тела двух людей

Место происшествия
12:32 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: В бельгийском Антверпене из-за взрыва в жилом доме 14 человек получили травмы различной степени тяжести и двое человек погибли.

В бельгийском городе Антверпен в результате взрыва погибли двое человек, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция сообщила, что нашла тела двух человек под завалами здания.

Как отмечает Reuters, еще пятеро человек получили тяжелые травмы, один человек в критическом состоянии. Полиция заявила, что это не было террористической атакой. Как сообщали СМИ, вероятной причиной взрыва может быть утечка газа.

Как сообщалось ранее, сильный взрыв произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт. В результате взрыва были также повреждены 3 соседних здания.

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Новости мира, Антверпен, Бельгия, Брюссель, Взрыв, Жилой дом, Паарденмаркт, Происшествие.
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