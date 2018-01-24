Турция не прекратит операцию в Сирии несмотря на позицию США

Турция не хочет портить отношения с США и РФ, но решительно настроена добиться своей цели в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

"Нашей целью не является конфликт с русскими, сирийским режимом или США, а борьба с террористической организацией", - прокомментировал Чавушоглу военную операцию Турции на территории Сирии против военизированных отрядов боевиков "Рабочей партии Курдистана".

По его словам, террористы в пограничном сирийском городе Манбиж создают опасность для Турции.

"Террористы в Манбиже постоянно осуществляют провокационные обстрелы. Если США не прекратят этого, то это сделаем мы", - отметил турецкий министр.

Он подчеркнул, что победа в этой борьбе является критически важной для будущего Турции.

"Я должен пойти на все необходимые шаги. Если не сделать этого, то будущее нашей страны окажется под угрозой... Мы не будем жить в опасности и в страхе", - подытожил Чавушоглу.

Как сообщалось, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".