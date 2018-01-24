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Турция не прекратит операцию в Сирии несмотря на позицию США

Спецоперация "Оливковая ветвь"
00:53 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Согласно заявлению МИД Турции, успех спецоперации является критически важным для будущего Турции.

Турция не хочет портить отношения с США и РФ, но решительно настроена добиться своей цели в Сирии.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

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"Нашей целью не является конфликт с русскими, сирийским режимом или США, а борьба с террористической организацией", - прокомментировал Чавушоглу военную операцию Турции на территории Сирии против военизированных отрядов боевиков "Рабочей партии Курдистана".

По его словам, террористы в пограничном сирийском городе Манбиж создают опасность для Турции.

"Террористы в Манбиже постоянно осуществляют провокационные обстрелы. Если США не прекратят этого, то это сделаем мы", - отметил турецкий министр.

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Он подчеркнул, что победа в этой борьбе является критически важной для будущего Турции.

"Я должен пойти на все необходимые шаги. Если не сделать этого, то будущее нашей страны окажется под угрозой... Мы не будем жить в опасности и в страхе", - подытожил Чавушоглу.

Как сообщалось, турецкие сухопутные войска 21 января вошли на территорию Сирии и продвигаются в направлении города Африн при поддержке подразделений "Свободной сирийской армии".

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Все по теме:

Новости мира, Африн, Мевлют Чавушоглу, Новости Сирии, Новости Турции, Оливковая ветвь, Рабочая партия Курдистана, Реджеп Тайип Эрдоган, РПК, Сирия, США, Турция.
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