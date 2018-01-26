Эрдоган отрицает оккупацию города Африн

Президент Турции Реджеп Эрдоган отрицает оккупацию турецкой армией сирийского города Африн. Об этом сообщает турецкое агентство новостей Anadolu Agency.

"Мы не оккупируем Африн. Наоборот, мы делаем все возможное для того, чтобы этот город был вычищен от террористов для лучшей жизни его настоящих хозяев", - заявил Эрдоган на встрече с руководителями региональных департаментов юстиции.

Как сообщалось, на прошлой неделе Турция начала военную операцию в Сирии против боевиков РПК ("Рабочая партия Курдистана") под названием "Оливковая ветвь". Первым сирийским городом, который попал под прицел турецкой армии, стал город Африн.