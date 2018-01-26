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Эрдоган отрицает оккупацию города Африн

Реджеп Эрдоган
13:44 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Турции Реджеп Эрдоган опровергает оккупацию турецкой армией города Африн в Сирии.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отрицает оккупацию турецкой армией сирийского города Африн. Об этом сообщает турецкое агентство новостей Anadolu Agency.

"Мы не оккупируем Африн. Наоборот, мы делаем все возможное для того, чтобы этот город был вычищен от террористов для лучшей жизни его настоящих хозяев", - заявил Эрдоган на встрече с руководителями региональных департаментов юстиции.

Военная операция "Оливковая ветвь" в Сирии: погибли 14 турецких солдат

Как сообщалось, на прошлой неделе Турция начала военную операцию в Сирии против боевиков РПК ("Рабочая партия Курдистана") под названием "Оливковая ветвь". Первым сирийским городом, который попал под прицел турецкой армии, стал город Африн.

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Новости мира, Африн, Военная операция, Оливковая ветвь, Президент Турции, Реджеп Эрдоган, Сирия.
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