Полиция считает смерть канадского миллиардера Шермана и его жены убийством

Полиция считает, что канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были убиты. Об этом сообщает AP.

Представитель полиции Сьюзан Гомес сообщила, что следователи пришли к такому выводу после шести недель расследования, но отказалась обсуждать возможные мотивы убийц и возможных подозреваемых.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы назвать это двойным убийством, и что Хани и Барри Шермани были на самом деле мишенью", - сказала Гомес.

Она сказала, что последний раз их видели живыми вечером в среду, 13 декабря. Их тела были обнаружены утром в пятницу 15 декабря 2017 года.

Как ранее сообщила полиция, канадский миллиардер Барри Шерман и его жена умерли из-за сдавливания шеи веревкой.

Напомним, что тела Шерман нашли 15 декабря в подвале их собственного дома в Торонто. Полиция назвала его смерть "подозрительной".