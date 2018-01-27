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Полиция считает смерть канадского миллиардера Шермана и его жены убийством

Канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани
12:26 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Twitter

Новости мира: В полиции Канады заявили, что миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были убиты, мотивы и возможные убийцы не сообщаются.

Полиция считает, что канадский миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были убиты. Об этом сообщает AP.

Представитель полиции Сьюзан Гомес сообщила, что следователи пришли к такому выводу после шести недель расследования, но отказалась обсуждать возможные мотивы убийц и возможных подозреваемых.

"У нас есть достаточно доказательств, чтобы назвать это двойным убийством, и что Хани и Барри Шермани были на самом деле мишенью", - сказала Гомес.

Она сказала, что последний раз их видели живыми вечером в среду, 13 декабря. Их тела были обнаружены утром в пятницу 15 декабря 2017 года.

В Канаде нашли мертвыми миллиардера Шермана и его жену

Как ранее сообщила полиция, канадский миллиардер Барри Шерман и его жена умерли из-за сдавливания шеи веревкой.

Напомним, что тела Шерман нашли 15 декабря в подвале их собственного дома в Торонто. Полиция назвала его смерть "подозрительной".

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Новости мира, Барри Шерман и его жена, Заявление, Канадский миллиардер, Полиция, Убийство.
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