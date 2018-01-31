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В результате столкновений с полицией в Барселоне пострадали 13 человек

Массовые беспорядки в Каталонии
13:39 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: В Барселонии возле здания парламента Каталонии во время массовых беспорядков пострадали не менее 13 человек, включительно 10 полицейских.

В Барселоне в Испании у здания парламента Каталонии в результате массовых беспорядков пострадали по меньшей мере 13 человек, в том числе 10 полицейских. Об этом сообщило местное издание El Mundo, пишет Новое время.

Согласно сообщению, протестующие требовали от властей позволить экс-главе региона и лидеру движения за независимость Каталонии Карлесу Пучдемону вновь возглавить регион.

Напомним, Карлес Пучдемон бежал в Бельгии после того, как 27 октября парламент Каталонии принял декларацию о независимости региона, нарушив Конституцию Испании. В Испании против него ведется расследование по обвинению в мятеже, бунте и растрате. Пучдемон, вероятно, будет арестован, если вернется из Брюсселя.

Барселона снова протестует: активисты пытаются проникнуть в парламент

Конституционный суд Испании на прошлой неделе постановил, что для избрания главой региона Пучдемон должен лично присутствовать в парламенте.

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Новости мира, Барселония, Здание, Испания, Массовые беспорядки, Парламент Каталонии, Полиция, Пострадавшие, Протестующие.
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