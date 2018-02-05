Эрдоган и Папа Римский Франциск обсудят статус Иерусалима

Президент Турции Райджеп Тайип Эрдоган прибыл в Ватикан, где встретится с Папой Франциском для обсуждения статуса Иерусалима и последствий решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

"Президент Турции Тайип Эрдоган встречается с Папой Франциском в понедельник для обсуждения статуса Иерусалима и последствий решения президента США Дональда Трампа признать священный город столицей Израиля", - говорится в сообщении.

Главу Турецкого государства и его супругу торжественно встретили у ворот Апостольского дворца.

Ожидается, что в ходе встречи Эрдоган и понтифик также обсудят ситуацию в Сирии, Ираке, вопросы гуманитарной помощи и беженцев.

Как известно, они оба выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг спорного статуса Иерусалима после того, как президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года признал город израильской столицей.

Во время телефонного разговора, состоявшегося сразу после заявления Трампа, президент Турции и Папа Франциск пришли к мнению о необходимости избегать изменения статуса Иерусалима.