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Эрдоган и Папа Римский Франциск обсудят статус Иерусалима

Раджеп Эрдоган и Папа Римский Франциск
14:24 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган прибыл в Ватикан, где с Папой Римским Франциском обсудит статус Иерусалима и признание США города столицей Израиля.

Президент Турции Райджеп Тайип Эрдоган прибыл в Ватикан, где встретится с Папой Франциском для обсуждения статуса Иерусалима и последствий решения президента США Дональда Трампа признать город столицей Израиля. Об этом сообщает Reuters.

"Президент Турции Тайип Эрдоган встречается с Папой Франциском в понедельник для обсуждения статуса Иерусалима и последствий решения президента США Дональда Трампа признать священный город столицей Израиля", - говорится в сообщении.

Главу Турецкого государства и его супругу торжественно встретили у ворот Апостольского дворца.

Ожидается, что в ходе встречи Эрдоган и понтифик также обсудят ситуацию в Сирии, Ираке, вопросы гуманитарной помощи и беженцев.

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Как известно, они оба выразили обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг спорного статуса Иерусалима после того, как президент США Дональд Трамп в декабре 2017 года признал город израильской столицей.

Во время телефонного разговора, состоявшегося сразу после заявления Трампа, президент Турции и Папа Франциск пришли к мнению о необходимости избегать изменения статуса Иерусалима.

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Новости мира, Папа Римский Франциск, Президент Турции, Признание США, Раджеп Тайип Эроган, Статус Иерусалима, Столица Израиля.
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