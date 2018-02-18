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Коты премьера и главы МИД Британии подрались в центре Лондона
Новости мира: Самые главные коты Британии устроили драку в центре Лондона.
На Даунинг-стрит в Лондоне подрались коты премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри и главы МИД страны Бориса Джонсона Палмерстон.
Об этом написал журналист Ник Диксон в своем Twitter, сообщает ВВС.
"Шерсть и ошейник были сорваны в кошачьей битве", - написал Диксон.
По словам журналиста, конфликт между котами длился несколько секунд, после боя "Ларри казался немного запутанным".
Позже страница кота британского премьера ретвитнула этот пост журналиста с комментарием "Ой".
Ouch. https://t.co/hdnteKX3BF
— Larry the Cat (@Number10cat) 16 февраля 2018 г.
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