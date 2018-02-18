Коты премьера и главы МИД Британии подрались в центре Лондона

На Даунинг-стрит в Лондоне подрались коты премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Ларри и главы МИД страны Бориса Джонсона Палмерстон.

Об этом написал журналист Ник Диксон в своем Twitter, сообщает ВВС.

"Шерсть и ошейник были сорваны в кошачьей битве", - написал Диксон.

По словам журналиста, конфликт между котами длился несколько секунд, после боя "Ларри казался немного запутанным".

Позже страница кота британского премьера ретвитнула этот пост журналиста с комментарием "Ой".