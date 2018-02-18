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Власти Лондона намерены запретить беспилотные автомобили
15:45 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости мира: Транспортный комитет Лондонской ассамблеи считает, что инфраструктура Лондона не готова к переходу на беспилотные автомобили до 2030 года.

Инфраструктура Лондона не готова к переходу на беспилотные авто минимум до 2030 года. Поэтому их использование ранее этого времени нецелесообразно. Об этом говорит в исследовании Транспортного комитета Лондонской ассамблеи, пишет auto.24tv.ua.

Согласно исследованию ученых, нынешняя инфраструктура не готова к использованию беспилотных авто, автобусов и дронов для доставки почты в дома. Засилье этих транспортных средств может парализовать город.

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Кроме того, ученые предсказывают негативный социальный эффект – потерю рабочих мест водителями такси и автобусов.

Решение проблемы транспорта Лондона специалисты видят изменение маршрутов существующего транспорта, а также расширение услуг каршерингу (пользование одним авто многими людьми), пока работы не начнут вытеснять людей с автодорог и улиц.

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Новости мира, Беспилотные атвомобили, Инфраструктура, Лондон.
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