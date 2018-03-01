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В Словакии еще два чиновника идут в отставку из-за убийства журналиста

Флаг Словакии
02:29 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: из открытых источников

Новости мира: В Словакии неизвестные застрелили журналиста Яна Кучака и его девушку.

Секретарь Совета безопасности Вильям Ясан и помощник премьер-министра Мария Троскова идут в отставку из-за информации о связях с членом итальянской мафии, который фигурирует в журналистском расследовании Яна Кучака.

Об этом сообщает U.S. News.

"В информации, опубликованной в среду на сайте Aktuality.sk, Ян Кучак описывает деятельность членов итальянской преступной группы "Ндрангета" в восточной Словакии. В ней Кучак очертил связи между группой и Марией Тросковой, бывшей моделью, которая была главным государственным советником правительственного ведомства, и Вильямом Ясаном, исполнявшим обязанности секретаря Совета безопасности Словакии", - говорится в сообщении.

В своем заявлении Троскова и Ясан сказали, что они были шокированы убийством Кучака и его подруги. Также чиновники выразили соболезнование родственникам погибших и отвергли какие-либо связи с убийством.

Ранее сообщалось, что министр культуры Словакии Марек Мадярич в среду подал в отставку после убийства журналиста-расследователя Яна Кучака.

Как сообщалось, 26 февраля стало известно, что в Словакии застрелили журналиста-расследователя Яна Кучака и его подругу. Их тела нашли в жилище в селе Велька Мача близи города Трнава на западе страны. Полиция расследует дело как двойное убийство. Наиболее вероятным мотивом убийства правоохранители считают профессиональную деятельность Кучака.

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Новости мира, Вильям Ясан, Мария Троскова, Словакия, Убийство, Убийство журналиста в Словакии, Ян Кучак.
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