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Непогода в Европе: количество погибших достигло полусотни человек

Снег в Британии
17:27 Сегодня Телеграф
УНН

Новости мира: В Европе снежные бури уже унесли жизни более полусотни человек, заблокировано движение транспорта, сотни учреждений прекратили работу на неопределенный срок.

Снежные бури, которые стали неожиданностью для спокойного климата большей части Европы в это время года, по состоянию на утро четверга унесли жизни уже более полусотни человек в регионе, заблокировали движение транспорта и заставили сотни учреждений прекратить работу на неопределенный срок, передает Corridor Gazette.

Европейские гидрометеоцентры прогнозируют, что холодная погода продлится в части региона как минимум до вечера четверга.

Число жертв продолжает расти, пишет издание. Больше всего от непогоды пострадали в Польше, где количество жертв в четверг возросло до 21 человек.

Европу парализовали снегопады: поезда не ходят, самолеты не летают

Кроме того, за последние дни в Чехии зафиксировано шесть смертей, пять в Литве, по четыре - во Франции и Словакии, три в Испании, по две в Италии, Сербии, Румынии и Словении, по одному в Великобритании и Нидерландах.

В зоне риска в таких условиях, отметили во Всемирной организации здравоохранения, находятся люди с простудными заболеваниями, в частности старики, дети и лица, страдающие от хронических заболеваний или физических или психических недугов, а также бедные, бездомные и мигранты.

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Новости мира, Жертвы, Морозы в Европе, Непогода в Европе, Рост, Снежные бури в Европе, Холодная погода в Европе.
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