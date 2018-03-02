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Пучдемон отказался возглавить Каталонию

Карлес Пучдемон
05:02 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости мира: Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса – другого сторонника независимости Каталонии, который сейчас находится в тюремном заключении.

Отстраненный глава женералітету Каталонии Карлес Пучдемон отказался участвовать в выборах президента Каталонии в качестве кандидата.

Об этом сообщает AFP.

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«Я не буду бороться за пост президента региона», - заявил Пучдемон во время выступления в Бельгии.

При этом политик призвал избрать "быстрее" нового кандидата от сепаратистского блока Каталонии, который выиграл выборы в декабре в регионе.

Пучдемон призвал поддержать Жорди Санчеса – другого сторонника независимости Каталонии, который сейчас находится в тюремном заключении. Ему предъявлены обвинения в мятеже.

Как сообщалось, 1 октября 2017 года в Каталонии состоялся референдум, более 90 процентов участников которого поддержали независимость региона от Испании. При этом явка избирателей составила лишь около 43%.

Правительство Испании объявилj плебисцит незаконным. Мадрид распустил правительство Каталонии после того, как парламент региона принял декларацию о независимости от Испании. Центральное правительство ввело прямое управление регионом и назначило парламентские выборы, на которых победили сторонники независимости.

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Новости мира, Барселона, Карлес Пучдемон, Каталония, Независимость, Новости Каталонии, Референдум.
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