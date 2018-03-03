СМИ: Из ЮНЕСКО уволили юриста за сексуальные домогательства

Юриста из Гватемалы, который занимал должность заместителя начальника отдела коммуникаций и информации в офисе ЮНЕСКО в Париже, уволили из организации после обвинений в домогательствах сексуального характера. Об этом стало известно французским СМИ.

"Гватемальский юрист Франк Ла Рю работал в ЮНЕСКО с 2014 года, до этого он был специальным докладчиком ООН по вопросам свободы слова. В конце прошлого года одна из сотрудниц пожаловалась на регулярные домогательства со стороны Ла Рю", - сообщили СМИ о деталях дела.

Юриста отстранили от должности и провели внутреннее расследование, после которого работника уволили. В организации не дают комментариев в отношении этого случая.

Известно, что окончательное решение о наказании было принято недавно избранным генеральным директором ЮНЕСКО Одри Азула, которая ранее занимала пост министра культуры Франции.